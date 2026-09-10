Forêt royale et pierres sacrées : le parcours des mystères, Piscine Intercommunale Le Dôme, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Forêt royale et pierres sacrées : le parcours des mystères Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Piscine Intercommunale Le Dôme Yvelines

Limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Une forêt pleine de secrets ! Embarquez pour une balade d’une heure et demie au cœur du domaine royal et partez à la recherche de son patrimoine sacré caché. Entre nature majestueuse, oratoires et calvaires mystérieux, posez un regard neuf sur ce trésor forestier méconnu.

Rendez-vous 15 min avant le départ, devant l’entrée de la piscine intercommunale.

Piscine Intercommunale Le Dôme Avenue des Loges, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FM5vK-IzzP2r58hqRWUPtWbYJHxjSHWJ6GtotnV_4KM/edit?gid=217362768#gid=217362768 »}]

Circuit

© Calvaire et oratoire