Forêts pyrénéennes, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Forêts pyrénéennes 19 septembre – 3 octobre Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Des atmosphères irréelles, des lumières vives de contre jour qui traversent des nuées lactescentes, irradient les sous-bois. Le brouillard enfume les lointains, densifie les profondeurs. Les arbres élancés, brisés, dénudés par l’hiver, ou toujours revêtus, sont la matière vivante.

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie

Exposition de photos en noir et blanc, par le photographe auscitain Bruno Blais

Photo de Bruno Blais