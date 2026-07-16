Formation : Levée de fonds, mécénat : découvrir les fondamentaux, Maison des associations de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Formation : Levée de fonds, mécénat : découvrir les fondamentaux 19 et 26 novembre Maison des associations de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T18:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-26T18:30:00+01:00 – 2026-11-26T21:30:00+01:00

6 heures de formation réparties en deux séances

Intervenante : Emeline LE FLOC’H – UNAT GE

Objectif :

Initier les dirigeants associatifs et les bénévoles à la démarche stratégique de levée de fonds privés

Contenu :

Identifier les différentes formes de mécénats (points d’alertes)

Mesurer dans quel cadre / projet la mobilisation du mécénat est-elle pertinente

Comment trouver des mécènes et identifier le bon acteur (outils)

Apprendre à construire son dossier de mécénat

Maison des associations de Strasbourg 1A place des orphelins 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemouvementassociatif-grandest.org/fr/formations/levee-de-fonds-mecenat-decouvrir-les-fondamentaux-19_-d.html »}]

Le mouvement associatif Grand Est vous propose une formation sur les fondamentaux du mécénat