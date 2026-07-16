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Formation : Levée de fonds, mécénat : découvrir les fondamentaux, Maison des associations de Strasbourg, Strasbourg

jeudi 19 novembre 2026 · Maison des associations de Strasbourg · Strasbourg

Formation : Levée de fonds, mécénat : découvrir les fondamentaux, Maison des associations de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Maison des associations de Strasbourg
Adresse
1A place des orphelins 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Collectivité européenne d'Alsace
Tarif
Gratuit, sur inscription

Formation : Levée de fonds, mécénat : découvrir les fondamentaux 19 et 26 novembre Maison des associations de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T18:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-26T18:30:00+01:00 – 2026-11-26T21:30:00+01:00

6 heures de formation réparties en deux séances
Intervenante : Emeline LE FLOC’H – UNAT GE

Objectif :
Initier les dirigeants associatifs et les bénévoles à la démarche stratégique de levée de fonds privés

Contenu :
Identifier les différentes formes de mécénats (points d’alertes)
Mesurer dans quel cadre / projet la mobilisation du mécénat est-elle pertinente
Comment trouver des mécènes et identifier le bon acteur (outils)
Apprendre à construire son dossier de mécénat

Maison des associations de Strasbourg 1A place des orphelins 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemouvementassociatif-grandest.org/fr/formations/levee-de-fonds-mecenat-decouvrir-les-fondamentaux-19_-d.html »}]
Le mouvement associatif Grand Est vous propose une formation sur les fondamentaux du mécénat

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