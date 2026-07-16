Formation : Levée de fonds, mécénat : découvrir les fondamentaux, Maison des associations de Strasbourg, Strasbourg
jeudi 19 novembre 2026 · Maison des associations de Strasbourg · Strasbourg
Informations pratiques
Formation : Levée de fonds, mécénat : découvrir les fondamentaux 19 et 26 novembre Maison des associations de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T18:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-26T18:30:00+01:00 – 2026-11-26T21:30:00+01:00
6 heures de formation réparties en deux séances
Intervenante : Emeline LE FLOC’H – UNAT GE
Objectif :
Initier les dirigeants associatifs et les bénévoles à la démarche stratégique de levée de fonds privés
Contenu :
Identifier les différentes formes de mécénats (points d’alertes)
Mesurer dans quel cadre / projet la mobilisation du mécénat est-elle pertinente
Comment trouver des mécènes et identifier le bon acteur (outils)
Apprendre à construire son dossier de mécénat
Maison des associations de Strasbourg 1A place des orphelins 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemouvementassociatif-grandest.org/fr/formations/levee-de-fonds-mecenat-decouvrir-les-fondamentaux-19_-d.html »}]
Le mouvement associatif Grand Est vous propose une formation sur les fondamentaux du mécénat
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