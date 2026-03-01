Formation liseuses Médiathèque Françoise Sagan Paris

Il n’est pas toujours facile d’obtenir rapidement des nouveautés dans les rayons. Ces livres sont souvent empruntés et votre curiosité ne trouve pas satisfaction tout de suite. Bonne nouvelle ! La Médiathèque vous propose une formation sur le catalogue numérique et sur les liseuses vivlio prêtées, gratuitement, par le réseau des bibliothèques de Paris. Une chance de plus d’obtenir rapidement vos livres favoris !

Informations pratiques

Formation le mercredi 25 mars de 19h à 21h au 2ème étage de la médiathèque

Sur inscription

Public adultes

Apprenez à télécharger des livres numériques !

Le mercredi 25 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



