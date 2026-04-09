Formation « Mieux orienter vers l’offre sociale parisienne : mon rôle en tant que bénévole » La Fabrique de la Solidarité Paris
Formation « Mieux orienter vers l’offre sociale parisienne : mon rôle en tant que bénévole » La Fabrique de la Solidarité Paris jeudi 28 mai 2026.
Cette formation, construite et animée par des agent·es de la Direction des Solidarités de la Ville de Paris, vous propose de :
- vous guider et vous outiller dans vos missions sur le terrain ;
- vous partager les informations essentielles sur les dispositifs de l’action sociale à Paris que vous pouvez transmettre aux personnes accompagnées
- clarifier votre rôle en tant que bénévole dans cette mission de première orientation, aux côtés des professionnel·les
Et bien sûr, répondre à toutes vos questions !
Cette formation est adaptée aux bénévoles déjà engagé·es dans des
missions de solidarité. Si vous n’êtes pas encore bénévole et que vous
souhaitez vous lancer, nous vous recommandons dans un premier temps de
plutôt de vous inscrire à une session du « BA-Ba de la lutte contre
l’exclusion » (calendrier des formations)
Vous êtes bénévole et vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de l’offre sociale parisienne pour mieux orienter les personnes que vous rencontrez sur le terrain ? Cette formation est faite pour vous !
Le jeudi 28 mai 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit
Inscrivez-vous en complétant le formulaire
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-28T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T18:30:00+02:00_2026-05-28T20:30:00+02:00
La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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