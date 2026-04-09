Cette formation, construite et animée par des agent·es de la Direction des Solidarités de la Ville de Paris, vous propose de :

vous guider et vous outiller dans vos missions sur le terrain ;

vous partager les informations essentielles sur les dispositifs de l’action sociale à Paris que vous pouvez transmettre aux personnes accompagnées

clarifier votre rôle en tant que bénévole dans cette mission de première orientation, aux côtés des professionnel·les

Et bien sûr, répondre à toutes vos questions !

Cette formation est adaptée aux bénévoles déjà engagé·es dans des

missions de solidarité. Si vous n’êtes pas encore bénévole et que vous

souhaitez vous lancer, nous vous recommandons dans un premier temps de

plutôt de vous inscrire à une session du « BA-Ba de la lutte contre

l’exclusion » (calendrier des formations)

Vous êtes bénévole et vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de l’offre sociale parisienne pour mieux orienter les personnes que vous rencontrez sur le terrain ? Cette formation est faite pour vous !

Le jeudi 28 mai 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Inscrivez-vous en complétant le formulaire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-28T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T18:30:00+02:00_2026-05-28T20:30:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)

Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)

Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)

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