Formation Tablettes & Smartphones – Débutants, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
Formation Tablettes & Smartphones – Débutants, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès mardi 19 mai 2026.
Formation Tablettes & Smartphones – Débutants Mardi 19 mai, 13h30 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard
Renseignements au 04 66 56 42 30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T13:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-19T13:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:30:00+02:00
L’Espace Public et Numérique du Pôle culturel et scientifique vous propose une formation gratuite tous les mardis sur 6 semaines, afin d’acquérir une autonomie sur les tablettes et smartphones :
- Prendre en main et se familiariser avec une tablette,
- Connecter en Wifi/Bluetooth,
- Installer et utiliser des applications,
- Sauvegarder des données à travers l’USB ou nuage,
- Ranger vos fichiers et dossiers sur l’ordinateur,
- Configurer et optimiser une tablette…
Pour participer rien de plus simple, munissez-vous d’une pièce d’identité, d’une attestation de Responsabilité Civile et rendez-vous mardi 19 mai 2026 à partir de 13h30 à l’EPN
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]
Formation pour les débutants qui souhaitent suivre une formation tablettes et smartphones. formation tablette
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