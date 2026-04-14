Fraise Battle !, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Fraise Battle ! Mercredi 20 mai, 14h00 Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

À l’occasion de ses 30 ans, le Centre national de Pomologie organise une battle de préparations à base de fraises !

La fraise, c’est bien plus qu’un fruit : c’est une source d’inspiration, de gourmandise et de partage. Un défi gourmand pour célébrer la diversité et le talent culinaire !

Prêts à relever le défi ? Montrez-nous votre talent et célébrez avec nous les 30 ans du CNP !

Ouvert aux amateurs et professionnels, ce concours mettra à l’honneur la créativité, le savoir-faire et la passion pour ce fruit emblématique. Confitures, tartes, desserts innovants, boissons ou même plats salés… Toutes les recettes à base de fraise sont les bienvenues !

Toutes les informations et le bulletin d’inscription à cette page.

Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« type »: « email », « value »: « centre.pomologie@ville-ales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}] [{« link »: « https://www.pomologie.fr/inscrivez-vous-a-la-battle-fraise »}] Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Un concours culinaire pour les amateurs, les experts et les pros. Concours Cuisine