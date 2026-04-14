Pollinisateurs en action, Pôle Culturel et Scientifique, Alès

Pollinisateurs en action Mercredi 20 mai, 14h00 Pôle Culturel et Scientifique Gard

Gratuit. Inscription conseillée au 04 66 52 61 38 ou contact@cpiegard.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Dans le cadre de la Fête de la Nature et de la journée mondiale de l’abeille, partez en mission avec les pollinisateurs ! Grâce à des maquettes, des jeux et des ouvrages, venez comprendre et protéger ces héros de la nature.

Une fois par mois, venez découvrir les documents disponibles en autonomie dans nos rayonnages autour de la thématique des « pollinisateurs » et des « abeilles »

Pôle Culturel et Scientifique 155 rue du faubourg de Rochebelle 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpiegard.fr »}]

jeux en autonomie sur la pollinisation et les abeilles jeu livre

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