Invitation au Voyage : de la Géorgie à la France, Musée PAB – Parc, Alès

Invitation au Voyage : de la Géorgie à la France Mercredi 20 mai, 17h00 Musée PAB – Parc Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T17:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T17:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Ce concert est une invitation à suivre les traces d’un créateur hors norme, à travers l’Europe, pour la présentation de l’exposition : Iliazd, poète-architecte du livre

À l’image de l’artiste qui fit jadis ce voyage de Tbilissi à Paris, les élèves des classes de violon, violoncelle, accordéon, harpe, flûte et piano vous proposent une performance multidisciplinaire. Ici, les frontières s’effacent pour laisser place à une fusion totale entre la musique, la littérature et les arts visuels.

Le concept : Un dialogue sensible où l’architecture du livre rencontre l’harmonie des instruments.

L’ensemble Georgian Cévenol, dirigé par Daredjane Méliava, écrivaine et percussionniste, interviendra pendant cette heure de musique. Daredjane, d’origine géorgienne, baigne dans cette culture depuis l’enfance. Elle a fait partie à Paris puis dans le Gard des trios vocaux féminins Gandzi et Gulpesvebi, avant d’initier ce projet d’un ensemble polyphonique plus vaste, et mixte.

Devant le musée, sur la terrasse. Gratuit.

Musée PAB – Parc 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

L’Ensemble de Musiques du Monde du Conservatoire d’Alès, placé sous la direction d’Oleksandr Movchan, a le plaisir de vous convier à une odyssée musicale et artistique exceptionnelle. concert conservatoire