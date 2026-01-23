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Formes en entreprise La Boussole Reims

mardi 25 mai 2027 · La Boussole · Reims

Informations pratiques

Début
mardi 25 mai 2027
Fin
mardi 25 mai 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Boussole
Adresse
6 Avenue Léon Blum
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

Formes en entreprise

La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-25 19:00:00
fin : 2027-05-25 19:35:00

Date(s) :
2027-05-25

Tout public
Formes en entreprise
[titre à venir]
Textes LA 33
Mise en scène Arthur Verret

· La Comédie Itinérante en entreprises ·

Dans le cadre de la Comédie itinérante en entreprises, le groupe d’auteurs et autrices LA 33 propose un travail écrit en collectif et aux esthétiques multiples.

À la suite de résidences d’écritures effectuées en immersion dans des entreprises du territoire, le groupe d’auteurs et autrices LA 33 compose un recueil de cinq courtes pièces de théâtre. Drôles, poétiques, sensibles ou engagés, ces textes sont imaginés comme cinq regards singuliers sur le rapport à l’emploi, le monde du travail et la vie en entreprise. Avec Marie Moly et Yasmine Hajar, comédiennes de la Jeune troupe de Reims, Arthur Verret s’empare de cet ensemble d’histoires aux univers et aux styles bien différents pour mettre en scène une forme théâtrale destinée à être jouée in situ, sur le temps de travail et dans une proximité directe avec le public, suivie d’un temps d’échange avec l’équipe artistique, l’occasion de prolonger ainsi les réflexions.

Date mardi 25 mai 19h
Lieu La Boussole, 6 Avenue Léon Blum, Reims
Public Tout public dès 15 ans
Durée estimée 35 min
Infos+ Dates en itinérance en entreprises Du lun. 03 au ven. 28 mai   .

La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Formes en entreprise

L’événement Formes en entreprise Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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