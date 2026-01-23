Formes en entreprise La Boussole Reims

Informations pratiques

Reims

Formes en entreprise

La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-25 19:00:00

fin : 2027-05-25 19:35:00

Date(s) :

2027-05-25

Tout public

Formes en entreprise

[titre à venir]

Textes LA 33

Mise en scène Arthur Verret

· La Comédie Itinérante en entreprises ·

Dans le cadre de la Comédie itinérante en entreprises, le groupe d’auteurs et autrices LA 33 propose un travail écrit en collectif et aux esthétiques multiples.

À la suite de résidences d’écritures effectuées en immersion dans des entreprises du territoire, le groupe d’auteurs et autrices LA 33 compose un recueil de cinq courtes pièces de théâtre. Drôles, poétiques, sensibles ou engagés, ces textes sont imaginés comme cinq regards singuliers sur le rapport à l’emploi, le monde du travail et la vie en entreprise. Avec Marie Moly et Yasmine Hajar, comédiennes de la Jeune troupe de Reims, Arthur Verret s’empare de cet ensemble d’histoires aux univers et aux styles bien différents pour mettre en scène une forme théâtrale destinée à être jouée in situ, sur le temps de travail et dans une proximité directe avec le public, suivie d’un temps d’échange avec l’équipe artistique, l’occasion de prolonger ainsi les réflexions.

Date mardi 25 mai 19h

Lieu La Boussole, 6 Avenue Léon Blum, Reims

Public Tout public dès 15 ans

Durée estimée 35 min

Infos+ Dates en itinérance en entreprises Du lun. 03 au ven. 28 mai .

La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims 51100 Marne Grand Est

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L’événement Formes en entreprise Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne