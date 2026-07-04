FORMULA BULA 2026 – Marly ou la neige en été, une exposition d’Emmanuel Lantam Médiathèque Violette Leduc Paris

Informations pratiques

Cette exposition retrace le parcours d’Emmanuel Lantam qui s’est d’abord tourné vers le cinéma d’animation avant d’explorer la bande dessinée avec les éditions Réalistes.

Invité à la médiathèque, il a sorti sa première BD jeunesse Marly ou la neige en été. Cette bande dessinée à l’univers plein de fantaisie évoquant Winsor McCay ou les illustrations du peintre russe Ivan Bilibine, met en scène la naissance et l’apprentissage de Marly, une jeune locomotive dont la destinée est de reprendre le trajet du nord. Cependant, elle a du mal à suivre les consignes, et les responsabilités pèsent lourd sur ses petites roues. Elle est accompagnée d’une foule de personnages : sa mère et ses grands frères pour commencer, mais aussi des marraines féériques qui veillent sur elle.

– Le samedi 19 septembre à partir de 15h : ciné-concert avec les élèves du conservatoire Charles Munch suivi d’une discussion avec l’auteur Emmanuel Lantam. Vernissage et dédicace.

– Le samedi 26 septembre à 15h : « Marly dans les airs » atelier création de mobiles – à partir de 6 ans – sur inscription.

– Le samedi 03 octobre à 10h30 « Marly et ses amis » création d’un collage – à partir de 4 ans – sur inscription.

Pour la troisième fois, Violette Leduc accueille une exposition dans le cadre du festival Formula Bula. Cette fois c’est le travail d’Emmanuel Lantam animateur, illustrateur et auteur de bande dessinée qui est mis en lumière.

Du mardi 15 septembre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00

Date(s) :

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr



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