Formula Bula, le festival de bande dessinée Césure Paris

Informations pratiques

Les temps forts de cette édition

Exposition F’murrr

Du 17 septembre au 09 octobre 2026- Mairie du 5ème.

Une traversée de l’univers absurde, poétique et profondément humaniste du Génie des Alpages. L’exposition révèle toute la richesse de l’œuvre de F’murrr, maître du non-sens et observateur critique du monde.

Autour de l’exposition, Formula Bula propose un cycle de rencontres et de visites commentées pour explorer les multiples facettes de l’œuvre de F’murrr. De son engagement politique et social à la question de la conservation et de la transmission des archives de bande dessinée, ces échanges réunissent historien·nes, conservateur·rices et auteurices pour éclairer l’héritage d’un auteur majeur du neuvième art.

Gros oeuvre, une exposition de Marion Fayolle

Du 25 au 27 septembre 2026- Césure-Paris 5°

Une exploration de la figure de la maison comme espace intime et symbolique au cœur de l’œuvre de Marion Fayolle. L’artiste sera également la présidente du jury du Prix du Fanzine enfants et ados 2026.

Focus international : la bande dessinée finlandaise

Du 25 au 27 septembre 2026- Césure-Paris 5°

Avec les artistes Aapo Rapi, Tommi Musturi, Emmi Valve, Roope Eronen, Hanneriina Moissenen, Marko Turunen, Femicomix.

Portée par le Club 99, fédération des festivals de BD & arts associés, la saison Sarjakuva met à l’honneur la bande dessinée finlandaise contemporaine à travers plusieurs festivals français. Dans ce cadre, Formula Bula accueille six auteurices finlandais·es autour d’expositions, rencontres et performances dédiées aux imaginaires venus du Nord.

Programme jeune public

Médiathèques L’Heure Joyeuse (5°), Claire Bretécher (10°), Violette Leduc (11°), Aimé Césaire (14°), Assia Djebar (20°), Marguerite Duras (20°), Micro-folies de Noisy-le-sec (93).

La programmation jeunesse de Formula Bula se déploie dans six médiathèques parisiennes autour notamment d’un parcours dédié aux Moomins de Tove Jansson. Elle s’accompagne également de la 8ᵉ édition du Concours international du fanzine d’enfants et d’ados (CNFE).

Formula Bula 2026. Entre patrimoine, scène contemporaine internationale et jeunesse. Formula Bula 2026 affirme une ligne éditoriale fidèle à son ADN : faire dialoguer patrimoine, création contemporaine internationale et formes émergentes, tout en défendant une vision ouverte et vivante de la bande dessinée. À travers une programmation riche d’expositions, de rencontres et d’expérimentations, le festival met également la jeunesse à l’honneur avec un ambitieux parcours dédié au jeune public et à la transmission.

Du mardi 01 septembre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00

Date(s) :

Césure 13 rue Santeuil 75005 Paris

Métro -> 7 : Censier – Daubenton (Paris) (181m)

Bus -> 246789 : Buffon – la Mosquée (Paris) (171m)

Vélib -> Censier – Santeuil (65.57m)

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