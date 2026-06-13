Forteresse de Montrichard, Forteresse de Montrichard, Montrichard Val de Cher

Informations pratiques

Forteresse de Montrichard 19 et 20 septembre Forteresse de Montrichard Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de la Forteresse et des cachots de Montrichard.

Forteresse de Montrichard 4 Montee Pt Degrés Ste Croix, 41400 Montrichard Val de Cher, France Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33254320510 https://www.montrichardvaldecher.com/tourisme/la-forteresse-et-ses-musees https://www.facebook.com/montrichardvaldecher41 Site médiéval d’exception au cœur des châteaux Renaissance, découvrez le Donjon de Montrichard bâti sur un éperon rocheux naturel qui domine la ville et offre une vue exceptionnelle sur la vallée du Cher. Sa majestueuse Tour Carrée, construite au XIIe siècle par la famille d’Amboise, avait été édifiée pour surveiller la vallée.

Au XVe siècle, aux pieds du donjon, le roi Louis XI fit construire de très vastes logis royaux surplombant l’église Sainte Croix, qui était alors la chapelle du château. Parking place Charles de Gaulle.

Visite commentée de la Forteresse et des cachots

© Pierre Holley