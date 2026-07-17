Forum CIDJ Emploi & Handicap 2026, Région île-de-France, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Forum CIDJ Emploi & Handicap 2026 Mercredi 4 novembre, 10h00 Région île-de-France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T10:00:00+01:00 – 2026-11-04T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-04T10:00:00+01:00 – 2026-11-04T17:00:00+01:00

Le Forum CIDJ Emploi & Handicap réunit des employeurs, des organismes de formation, des partenaires institutionnels et des acteurs spécialisés pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel.

Au programme :

Des offres d’emploi, d’alternance, de stage et de formation,

Des rencontres avec des recruteurs engagés en faveur de l’inclusion,

Des conseils personnalisés sur l’orientation, la recherche d’emploi et l’évolution professionnelle,

Des informations sur les dispositifs d’accompagnement, les droits et les aides à l’insertion,

Des échanges avec les acteurs du réseau emploi-handicap.

L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :

Information sur les dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension),

Accompagnement à l’orientation (tablettes à disposition),

Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des ambassadeurs métiers, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation,

Présentation de l’application Labaz

Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle,

Accompagnement à la recherche de formation,

Découverte de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.

Entrée gratuite

Région île-de-France 8 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cidj.com/agendas/forum-emploi-handicap »}]

Un forum dédié à l’emploi et à l’inclusion des personnes en situation de handicap.