Forum CIDJ Emploi & Handicap 2026, Région île-de-France, Saint-Ouen-sur-Seine
mercredi 4 novembre 2026 · Région île-de-France · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
Forum CIDJ Emploi & Handicap 2026 Mercredi 4 novembre, 10h00 Région île-de-France Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T10:00:00+01:00 – 2026-11-04T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-04T10:00:00+01:00 – 2026-11-04T17:00:00+01:00
Le Forum CIDJ Emploi & Handicap réunit des employeurs, des organismes de formation, des partenaires institutionnels et des acteurs spécialisés pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel.
Au programme :
- Des offres d’emploi, d’alternance, de stage et de formation,
- Des rencontres avec des recruteurs engagés en faveur de l’inclusion,
- Des conseils personnalisés sur l’orientation, la recherche d’emploi et l’évolution professionnelle,
- Des informations sur les dispositifs d’accompagnement, les droits et les aides à l’insertion,
- Des échanges avec les acteurs du réseau emploi-handicap.
L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :
- Information sur les dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension),
- Accompagnement à l’orientation (tablettes à disposition),
- Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des ambassadeurs métiers, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation,
- Présentation de l’application Labaz
- Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle,
- Accompagnement à la recherche de formation,
- Découverte de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.
Entrée gratuite
Région île-de-France 8 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cidj.com/agendas/forum-emploi-handicap »}]
Un forum dédié à l’emploi et à l’inclusion des personnes en situation de handicap.
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