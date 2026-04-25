Informations pratiques

Longuyon

Forum de Longuyon Blabla drive théâtre

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Pendant une grève nationale de la SNCF, trois femmes aux personnalités opposées — Marie-Thérèse (une ex-religieuse rigide), Charlotte (une Bretonne en fuite) et Barbara (une ex-star de télé-réalité naïve) — partagent une voiture pour un trajet chaotique entre Paris et Biarritz.

Blabla Drive est une pièce de théâtre, dynamique et drôle, mêlant humour, suspense et émotion à travers des dialogues percutants et des révélations de secrets. Elle est interprétée par Caroline Riou, Sylvia Delattre et Nathalie Portal.Tout public

12 .

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00

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English :

During a national SNCF strike, three women with very different personalities—Marie-Thérèse (a strict former nun), Charlotte (a Breton woman on the run), and Barbara (a naive former reality TV star)—share a car for a chaotic journey from Paris to Biarritz.

Blabla Drive is a dynamic and funny play that blends humor, suspense, and emotion through sharp dialogue and the revelation of secrets. It stars Caroline Riou, Sylvia Delattre, and Nathalie Portal.

L’événement Forum de Longuyon Blabla drive théâtre Longuyon a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU LONGUYONNAIS