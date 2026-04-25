Forum de Longuyon Entre d’eux tribute Céline Longuyon

Informations pratiques

Longuyon

Forum de Longuyon Entre d’eux tribute Céline

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-11-15

ENTRE D’EUX — Hommage à Céline Dion

La voix de Céline Dion s’invite au Forum de Longuyon. Entre d’Eux, c’est le spectacle hommage qui a conquis internet, avec plus d’un million de vues sur les réseaux sociaux et un buzz qui a fasciné toute la France.

Sur scène, cinq artistes passionnés rendent hommage à la plus grande chanteuse de sa génération, pour près de deux heures de concert. Au programme, l’intégrale de l’album mythique D’Eux et les plus grands succès qui ont marqué la carrière de la diva québécoise. Une voix envoûtante, des arrangements fidèles, et toute l’émotion d’un répertoire devenu intemporel.

Un moment d’émotion et d’énergie à partager en famille ou entre amis.

Un événement Ville de Longuyon et JMV Prod.

Ouverture des portes 14:00

Spectacle à 15:00Tout public

25 .

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est ot-longuyonnais@orange.fr

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English :

ENTRE D’EUX? A Tribute to Céline Dion

Céline Dion’s voice takes the stage at the Longuyon Forum. “Entre d’Eux” is the tribute show that has taken the internet by storm, with over a million views on social media and buzz that has captivated all of France.

On stage, five passionate artists pay tribute to the greatest singer of her generation in a nearly two-hour concert. The program features the entire legendary album *D’Eux* and the greatest hits that defined the Quebec diva’s career. A captivating voice, faithful arrangements, and all the emotion of a repertoire that has become timeless.

A moment of emotion and energy to share with family or friends.

An event presented by the City of Longuyon and JMV Prod.

Doors open: 2:00 PM

Show starts at 3:00 PM

L’événement Forum de Longuyon Entre d’eux tribute Céline Longuyon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LONGUYONNAIS