Informations pratiques

Longuyon

Forum de Longuyon « révolucion Balavoine »

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14 23:00:00

Date(s) :

2026-11-14

REVOLUCION BALAVOINE — Hommage à Daniel Balavoine

Quarante ans après sa disparition, la voix de Daniel Balavoine résonne à nouveau au Forum de Longuyon. Revolucion Balavoine, c’est le tribute qui fait revivre l’énergie et l’émotion de l’un des artistes les plus marquants de la chanson française.

Sur scène, Eric, dont le timbre et la présence rappellent l’artiste disparu, est accompagné de quatre musiciens et deux choristes pour deux heures de concert live. L’Aziza, Sauver l’amour, Tous les cris des SOS, Lucie, Vivre ou survivre, Le Chanteur, Vendeur de larmes tous les titres qui ont traversé les générations, interprétés avec la rage et la sincérité qui faisaient la signature de Balavoine.

Un voyage musical au cœur des années 80, à partager en famille ou entre amis.

Ouverture des portes 19h30

Spectacle à 20h30

Un événement Ville de Longuyon et JMV Prod.Tout public

25 .

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est ot-longuyonnais@orange.fr

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English :

REVOLUCION BALAVOINE? A Tribute to Daniel Balavoine

Forty years after his passing, Daniel Balavoine’s voice rings out once again at the Longuyon Forum. Revolucion Balavoine is a tribute that brings back to life the energy and emotion of one of the most influential artists in French music.

On stage, Eric—whose voice and stage presence evoke the late artist—is accompanied by four musicians and two backup singers for a two-hour live concert. “L’Aziza,” “Sauver l’amour,” “Tous les cris des SOS,” “Lucie,” “Vivre ou survivre,” “Le Chanteur,” “Vendeur de larmes”: all the songs that have spanned generations, performed with the passion and sincerity that were Balavoine’s hallmark.

A musical journey to the heart of the ’80s, to be enjoyed with family or friends.

Doors open: 7:30 p.m.

Show starts at 8:30 p.m.

An event presented by the City of Longuyon and JMV Prod.

L’événement Forum de Longuyon « révolucion Balavoine » Longuyon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LONGUYONNAIS