Forum de Longuyon Sbrutsch Longuyon
samedi 25 juillet 2026 · Longuyon
Informations pratiques
Longuyon
Forum de Longuyon Sbrutsch
Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le groupe folklorique Ukrainien, Sbrutsch, se produira au Forum de Longuyon, le 25 juillet à 20h30.
Il est composés de chanteurs, danseurs et musiciens.
Entrée libre et chapeau à l’issue du spectacle.Tout public
0 .
Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00
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English :
The Ukrainian folk group Sbrutsch will perform at the Longuyon Forum on July 25 at 8:30 p.m.
The group consists of singers, dancers, and musicians.
Admission is free, with a collection taken at the end of the show.
L’événement Forum de Longuyon Sbrutsch Longuyon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LONGUYONNAIS
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