Informations pratiques

Longuyon

Forum de Longuyon Sbrutsch

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le groupe folklorique Ukrainien, Sbrutsch, se produira au Forum de Longuyon, le 25 juillet à 20h30.

Il est composés de chanteurs, danseurs et musiciens.

Entrée libre et chapeau à l’issue du spectacle.Tout public

0 .

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00

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English :

The Ukrainian folk group Sbrutsch will perform at the Longuyon Forum on July 25 at 8:30 p.m.

The group consists of singers, dancers, and musicians.

Admission is free, with a collection taken at the end of the show.

L’événement Forum de Longuyon Sbrutsch Longuyon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LONGUYONNAIS