Forum des associations de Mirebeau Mirebeau
samedi 5 septembre 2026 · Mirebeau
Informations pratiques
Mirebeau
Forum des associations de Mirebeau
Route de Doussay Mirebeau Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 23:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des associations de 14h à 18h.
A partir de 19h Foodtrucks, musiques et feu d’artifices (22h30) pour prolonger la soirée !
Apéritif offert par la municipalité.
Possibilité d’apporter son pique-nique. .
Route de Doussay Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 40 53
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English : Forum des associations de Mirebeau
L’événement Forum des associations de Mirebeau Mirebeau a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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