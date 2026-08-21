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AGENDA · Mirebeau

Forum des associations de Mirebeau Mirebeau

samedi 5 septembre 2026 · Mirebeau

Forum des associations de Mirebeau Mirebeau

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Route de Doussay
Ville
86110 Mirebeau
Département
Vienne
Tarif

Mirebeau

Forum des associations de Mirebeau

Route de Doussay Mirebeau Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 23:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Forum des associations de 14h à 18h.
A partir de 19h Foodtrucks, musiques et feu d’artifices (22h30) pour prolonger la soirée !
Apéritif offert par la municipalité.

Possibilité d’apporter son pique-nique.   .

Route de Doussay Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 40 53 

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English : Forum des associations de Mirebeau

L’événement Forum des associations de Mirebeau Mirebeau a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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