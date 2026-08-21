Informations pratiques

Mirebeau

Forum des associations de Mirebeau

Route de Doussay Mirebeau Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 23:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Forum des associations de 14h à 18h.

A partir de 19h Foodtrucks, musiques et feu d’artifices (22h30) pour prolonger la soirée !

Apéritif offert par la municipalité.

Possibilité d’apporter son pique-nique. .

Route de Doussay Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 40 53

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English : Forum des associations de Mirebeau

L’événement Forum des associations de Mirebeau Mirebeau a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Poitou