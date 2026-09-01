Forum des associations et de l’engagement citoyen Place Cail Chef-Boutonne

Informations pratiques

Chef-Boutonne

Forum des associations et de l’engagement citoyen

Place Cail Centre Culturel la Verrière Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:00:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Forum des associations et de l’engagement citoyen

S’inscrire à des activités

Souligner les actions citoyennes

Valoriser les projets inspirants .

Place Cail Centre Culturel la Verrière Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 80 04

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English : Forum des associations et de l’engagement citoyen

L’événement Forum des associations et de l’engagement citoyen Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois