Forum des associations et de l’engagement citoyen Place Cail Chef-Boutonne
vendredi 11 septembre 2026 · Place Cail · Chef-Boutonne
Informations pratiques
Chef-Boutonne
Forum des associations et de l’engagement citoyen
Place Cail Centre Culturel la Verrière Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Forum des associations et de l’engagement citoyen
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Place Cail Centre Culturel la Verrière Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 80 04
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English : Forum des associations et de l’engagement citoyen
L’événement Forum des associations et de l’engagement citoyen Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois
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