UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chef-Boutonne

Forum des associations et de l’engagement citoyen Place Cail Chef-Boutonne

vendredi 11 septembre 2026 · Place Cail · Chef-Boutonne

Forum des associations et de l’engagement citoyen Place Cail Chef-Boutonne

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place Cail
Adresse
Centre Culturel la Verrière
Ville
79110 Chef-Boutonne
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Chef-Boutonne

Forum des associations et de l’engagement citoyen

Place Cail Centre Culturel la Verrière Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Forum des associations et de l’engagement citoyen
S’inscrire à des activités
Souligner les actions citoyennes
Valoriser les projets inspirants   .

Place Cail Centre Culturel la Verrière Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 80 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations et de l’engagement citoyen

L’événement Forum des associations et de l’engagement citoyen Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pays Mellois

À voir aussi à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres)