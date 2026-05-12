Forum des Associations et du Bénévolat Aix-en-Provence
Forum des Associations et du Bénévolat Aix-en-Provence dimanche 13 septembre 2026.
Aix-en-Provence
Forum des Associations et du Bénévolat
Dimanche 13 septembre 2026 de 9h30 à 17h30. Cours Mirabeau et Places Comtales Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Culture, loisirs, échanges, solidarité… ce rendez-vous vous permettra de choisir vos activités pour l’année.
Près de 300 exposants répartis dans 4 villages art et culture, sport et bien être, cohésion et cadre de vie, Développement durable. Egalement des démonstrations sur scène tout au long de la journée. .
Cours Mirabeau et Places Comtales Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00
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English :
Culture, leisure, exchanges, solidarity? this meeting will enable you to choose your activities for the year.
L’événement Forum des Associations et du Bénévolat Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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