Aix-en-Provence

Forum des Associations et du Bénévolat

Dimanche 13 septembre 2026 de 9h30 à 17h30. Cours Mirabeau et Places Comtales Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Culture, loisirs, échanges, solidarité… ce rendez-vous vous permettra de choisir vos activités pour l’année.

Près de 300 exposants répartis dans 4 villages art et culture, sport et bien être, cohésion et cadre de vie, Développement durable. Egalement des démonstrations sur scène tout au long de la journée. .

Cours Mirabeau et Places Comtales Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00

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English :

Culture, leisure, exchanges, solidarity? this meeting will enable you to choose your activities for the year.

L’événement Forum des Associations et du Bénévolat Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence