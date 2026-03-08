Forum Des idées pour ton été Hall Limoges

Forum Des idées pour ton été

Hall 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Vous ne savez pas quoi faire cet été ? Jobs, BAFA, BNSSA, vacances ou encore engagement bénévole et associatif, Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine de Limoges vous fait découvrir tous les programmes et astuces pour optimiser vos vacances et construire votre parcours.

Possibilité d’échanges confidentiels, suggestions d’ouvrages disponibles dans les fonds et informations complémentaires sur d’autres thématiques Info Jeunes (orientation, études, vie quotidienne…). .

Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 08 00

