Forum des jobs saisonniers 2026 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Forum des jobs saisonniers 2026

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Participez au Forum des Jobs Saisonnier ! Rencontrez des recruteurs, découvrez des offres variées et trouvez votre emploi pour la saison. Une occasion idéale pour décrocher un job rapidement et préparer votre été en toute sérénité.

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 64 41

English :

Take part in the Seasonal Jobs Forum! Meet recruiters, discover a variety of job offers and find your job for the season. It’s the ideal opportunity to land a job quickly and prepare for your summer with peace of mind.

