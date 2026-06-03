Forum Emploi & métiers de la BD Mairie du 11e arrondissement PARIS

À qui s’adresse ce forum ?

Étudiants (art, illustration, métiers créatifs…)

Demandeurs d’emploi

Adultes en reconversion professionnelle

Passionnés de bande dessinée

Programme

10h-12h : Fresque du livre : comprendre la chaîne du livre et la place de la BD

Un atelier participatif pour visualiser le fonctionnement du secteur, ses métiers et leurs interactions.

Sur inscription, 30 places maximum (à partir de 15 ans). Lien d’inscription ici

14h-14h50 : Travailler dans la BD

Une table ronde pour découvrir les métiers, les formations, les compétences attendues et les débouchés du secteur.

Animée par Gaëlle Bohé, directrice de Fontaine O Livres, avec :

Serge Ewenczyk, fondateur des éditions Ça et là

Nicolas Rodelet, directeur de l’Académie de Bande Dessinée Delcourt

Marie Bardiaux-Vaïente, historienne et scénariste de bande dessinée

15h-16h : Pitcher son projet

Cet atelier s’adresse aux auteurs et autrices disposant d’un projet de bande dessinée déjà engagé (pitch formalisé et premières planches réalisées), souhaitant le confronter au regard de professionnels.

Les participant·es auront l’opportunité de présenter leur projet et de bénéficier d’un retour direct de :

Côme Marchandeau, éditeur chez Delcourt

Mikhael Allouche, responsable pédagogique à l’École Cesan

Marina Corro, fondatrice du festival Formula Bula

Animé par Manuel Martinez, Culture Autrement

Sur inscription – 12 participants maximum. Lien d’inscription ici

16h10-17h : Les auteurs de BD face aux nouveaux enjeux de communication

Comment se faire connaître aujourd’hui en tant qu’auteur ou autrice de bande dessinée ?

Cette table ronde abordera les stratégies de visibilité, les réseaux professionnels, la présence en ligne, les nouvelles formes de diffusion (webtoon, numérique…) et les attentes du secteur.

Avec :

Marie Bardiaux-Vaïente, historienne et scénariste de bande dessinée

Hugo Manos, éditeur webtoon chez Glénat

Pochep, auteur de bande dessinée

Animée par Didier Pasamonik, directeur de la rédaction d’ActuaBD.com

14h-17h : Stands en continu

Venez rencontrer des éditeurs, écoles, réseaux professionnels et structures d’accompagnement pour poser

vos questions, découvrir les parcours possibles et développer votre réseau.

Académie de Bande Dessinée Delcourt

École Cesan

Formula Bula

SNAC BD

Syndicat de l’Édition Alternative (S.E.A.)

France travail Spectacle

Culture Autrement

Fontaine O Livres

Partenaires média

ActuaBD

ZOO Le Mag

Une journée pour découvrir la diversité des métiers de la bande dessinée, rencontrer les professionnels du secteur et repartir avec des repères concrets pour y trouver sa place.

Le mercredi 10 juin 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-10T00:00:00+02:00_2026-06-10T23:59:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

https://mairie11.paris.fr/pages/semaine-pour-l-emploi-35316



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