Forum Habiter Durable : voici le programme Hotel de ville Paris

Organisé jeudi 9 avril à l’Hôtel de Ville de Paris, ce forum vous propose de vous renseigner et de vous permettre d’avancer dans votre projet de rénovation. Proposé par l’Agence parisienne du climat, il est l’occasion d’échanger avec des professionnels et de dialoguer avec d’autres copropriétaires. Vous pourrez ainsi :

participer à une dizaine de conférences thématiques sur la bonne gestion d’une copropriété et les travaux de rénovation (aides financières, végétalisation en copropriété, la rénovation du bâti ancien, les obligations réglementaires en termes de diagnostics…)

recevoir des conseils personnalisés sur les stands de l’Agence parisienne du climat et de France Rénov’, où des conseillers des espaces France Rénov’ de la Métropole du Grand Paris seront présents (MVE, POLD, GPSO Énergie, Plaine Commune, ALEPTE, CAUE 94, Soliha 92)

échanger avec des professionnels : bureaux d’études, énergéticiens, entreprises de travaux, syndics, etc.

échanger avec des copropriétaires qui se sont lancés dans un projet de rénovation, découvrir leurs retours d’expérience et les bénéfices qu’ils en retirent.

INSCRIPTION

Le Forum Habiter Durable permet aux copropriétaires ou aux syndics de préparer au mieux votre projet de rénovation sur le territoire de la métropole parisienne. L’événement, gratuit (mais sur inscription), se tiendra le jeudi 9 avril à l’Hôtel de Ville.

Le jeudi 09 avril 2026

de 08h45 à 18h15

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T11:45:00+02:00

fin : 2026-04-09T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T08:45:00+02:00_2026-04-09T18:15:00+02:00

Hotel de ville 3, rue Lobau 75004 Paris



Afficher la carte du lieu Hotel de ville et trouvez le meilleur itinéraire

