Forum Jobs d’été du CIDJ au siège de la Région Île-de-France, Conseil Régional ILE DE FRANCE, Saint-Ouen-sur-Seine
Forum Jobs d’été du CIDJ au siège de la Région Île-de-France, Conseil Régional ILE DE FRANCE, Saint-Ouen-sur-Seine mercredi 22 avril 2026.
Forum Jobs d’été du CIDJ au siège de la Région Île-de-France Mercredi 22 avril, 10h00 Conseil Régional ILE DE FRANCE Seine-Saint-Denis
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00
Le CIDJ et le réseau Info Jeunes Île-de-France vous donnent rendez-vous le mercredi 22 avril 2026 de 10h à 18h à la Région Île-de-France.
Venez rencontrer des employeurs et passer des entretiens lors de la 33ème édition du Forum Jobs d’été ! Vous pourrez également être coachés par des professionnels, apprendre à faire un CV qui attire l’attention des recruteurs et recevoir des conseils sur votre projet professionnel.
Vous pourrez participer à des ateliers pratiques et des conférences pour préparer vos candidatures. Les secteurs représentés sont :
- Hôtellerie, restauration,
- Tourisme, loisirs, animation,
- Vente, commerce, grande distribution,
- Événementiel, accueil,
- Logistique, manutention,
- Services à la personne.
Conseil Régional ILE DE FRANCE 8 Boulevard Victor Hugo 93400 SAINT OUEN SUR SEINE Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Des milliers de jobs d’été seront à pourvoir lors du Forum Jobs d’été le mercredi 22 avril !
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