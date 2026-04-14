Forum Jobs d’été du CIDJ au siège de la Région Île-de-France, Conseil Régional ILE DE FRANCE, Saint-Ouen-sur-Seine

Forum Jobs d’été du CIDJ au siège de la Région Île-de-France Mercredi 22 avril, 10h00 Conseil Régional ILE DE FRANCE Seine-Saint-Denis

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Le CIDJ et le réseau Info Jeunes Île-de-France vous donnent rendez-vous le mercredi 22 avril 2026 de 10h à 18h à la Région Île-de-France.

Venez rencontrer des employeurs et passer des entretiens lors de la 33ème édition du Forum Jobs d’été ! Vous pourrez également être coachés par des professionnels, apprendre à faire un CV qui attire l’attention des recruteurs et recevoir des conseils sur votre projet professionnel.

Vous pourrez participer à des ateliers pratiques et des conférences pour préparer vos candidatures. Les secteurs représentés sont :

Hôtellerie, restauration,

Tourisme, loisirs, animation,

Vente, commerce, grande distribution,

Événementiel, accueil,

Logistique, manutention,

Services à la personne.

Conseil Régional ILE DE FRANCE 8 Boulevard Victor Hugo 93400 SAINT OUEN SUR SEINE Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Des milliers de jobs d’été seront à pourvoir lors du Forum Jobs d’été le mercredi 22 avril !