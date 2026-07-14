Forum participatif des Acteurs de la Transition Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle
mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque Michel Crépeau · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Forum participatif des Acteurs de la Transition
Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:15:00
fin : 2026-09-29 22:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Participez au Forum participatif des acteurs de la Transition Arts et Transitions Les arts peuvent-ils contribuer aux transitions ? le mardi 29 septembre à la Médiathèque Michel Crépeau.
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Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine forum.transitions@agglo-larochelle.fr
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English :
Join the Participatory Forum for Transition Stakeholders, “Arts and Transitions—Can the Arts Contribute to Transitions?” on Tuesday, September 29, at the Michel Crépau Media Center.
L’événement Forum participatif des Acteurs de la Transition La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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