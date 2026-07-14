Forum participatif des Acteurs de la Transition Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Forum participatif des Acteurs de la Transition

Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:15:00

fin : 2026-09-29 22:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Participez au Forum participatif des acteurs de la Transition Arts et Transitions Les arts peuvent-ils contribuer aux transitions ? le mardi 29 septembre à la Médiathèque Michel Crépeau.

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Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine forum.transitions@agglo-larochelle.fr

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English :

Join the Participatory Forum for Transition Stakeholders, “Arts and Transitions—Can the Arts Contribute to Transitions?” on Tuesday, September 29, at the Michel Crépau Media Center.

L’événement Forum participatif des Acteurs de la Transition La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle