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AGENDA · La Rochelle

Forum participatif des Acteurs de la Transition Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle

mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque Michel Crépeau · La Rochelle

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Médiathèque Michel Crépeau
Adresse
Avenue Michel Crépeau
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Forum participatif des Acteurs de la Transition

Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:15:00
fin : 2026-09-29 22:00:00

Date(s) :
2026-09-29

Participez au Forum participatif des acteurs de la Transition Arts et Transitions Les arts peuvent-ils contribuer aux transitions ? le mardi 29 septembre à la Médiathèque Michel Crépeau.
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Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   forum.transitions@agglo-larochelle.fr

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English :

Join the Participatory Forum for Transition Stakeholders, “Arts and Transitions—Can the Arts Contribute to Transitions?” on Tuesday, September 29, at the Michel Crépau Media Center.

L’événement Forum participatif des Acteurs de la Transition La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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