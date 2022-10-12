Forum rétablissement 2022 « Rétablissement et environnement : construisons ensemble ! », Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Forum rétablissement 2022 « Rétablissement et environnement : construisons ensemble ! » Mercredi 12 octobre 2022, 09h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-10-12T09:30:00+02:00 – 2022-10-12T17:30:00+02:00

Fin : 2022-10-12T09:30:00+02:00 – 2022-10-12T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale 2022, la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Ile-de-France, en lien avec l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et en partenariat avec la Cité de la santé, organise 3 tables rondes sur la base de témoignages sur le thème « Rétablissement et environnement : construisons ensemble ! » :

Le chez soi et l’habitat

La cité (culture, travail, citoyenneté …)

De la Cité au Monde

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.forum-retablissement-sante-mentale.fr/inscription/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

9h30-17h30 [RENCONTRES] Le forum rétablissement en santé mentale 2022 propose 3 tables rondes sur la base de témoignages sur le thème « Rétablissement et environnement : construisons ensemble ! ». santé mentale