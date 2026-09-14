Foucault, une aventure intellectuelle au Collège de France Collège de France Paris

Informations pratiques

Le 12 avril 1970, le philosophe Michel Foucault, auteur aussi célébré que débattu d’Histoire de la folie à l’âge classique et des Mots et les Choses, est élu au Collège de France sur la chaire Histoire des systèmes de pensée. Cette élection n’a rien d’évident pour un chercheur qui a d’abord enseigné la psychologie mais refuse les allégeances disciplinaires, et dont le parcours est déjà jalonné d’éclats et d’engagements politiques forts. Elle inaugure une aventure intellectuelle de près de quatorze ans dont les résonances s’entendent encore aujourd’hui, comme en témoigne la fécondité des concepts de « gouvernementalité », de « biopolitique », de « pouvoir pastoral » ou de « régime de vérité ».

Ses cours au Collège de France sont bien plus qu’une ébauche de l’œuvre écrite. Ils lui permettent d’explorer de nouveaux champs et de tester de nouvelles hypothèses. Leur rayonnement débute très tôt par un succès public et la libre circulation d’enregistrements et de dactylographies. Il dépasse vite les frontières de l’Hexagone, grâce à la présence d’un auditoire international et aux nombreux séjours du philosophe à l’étranger, notamment aux États-Unis, au Brésil et au Japon. La publication posthume des cours, puis leurs traductions à travers le monde, en font une œuvre à part entière, aussi lue et citée que les livres parus de son vivant. Elles assurent ainsi à sa pensée une deuxième vie inattendue, tant elles renouvellent la perception de ses enjeux et éclairent sa méthode.

La centaine de pièces exposées – manuscrits inédits, objets personnels, archives audio et vidéo – retrace une trajectoire internationale fulgurante trop tôt interrompue, laissant une production scientifique considérable. L’exposition permet notamment d’éclairer la cohérence et la pérennité d’une pensée en permanente évolution qui refusait les assignations. Elle restitue cette aventure dans un réseau d’amitiés et de pairs au sein du Collège de France, mais aussi de stratégies et de combats hors les murs qui rappellent que le savoir est également affaire de pouvoir.

Une exposition organisée par le Collège de France en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France.

Du 30 septembre 2026 au 15 janvier 2026, l’exposition « Foucault, une aventure intellectuelle au Collège de France » explore le parcours de Michel Foucault (1926-1984) dans l’institution où il enseigna de 1970 à 1984. À l’occasion du centenaire de sa naissance, des manuscrits inédits, des archives et des témoignages audio et vidéo esquissent le mouvement d’une pensée toujours profondément actuelle.

Du mercredi 30 septembre 2026 au vendredi 15 janvier 2027 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T12:00:00+02:00

fin : 2027-01-15T19:00:00+01:00

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Collège de France 11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

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