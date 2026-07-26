Fragments #14 : Noires Sœurs, chronique d’une famille décomposée / La Chasse au lapin Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Fragments est aujourd’hui un temps fort incontournable, inscrit dans le paysage artistique francilien et national, permettant de découvrir des propositions artistiques ambitieuses, aux formes et aux écritures multiples. Véritable tremplin, il permet aux équipes programmées d’affirmer leur identité, de développer leur réseau et de bénéficier d’une visibilité déterminante dans leur parcours.

Deux « fragments » sont à découvrir au grand parquet :

Noires Sœurs, chronique d’une famille décomposée

Sorcières&Cie – Sabine Pakora

Fille d’un millionnaire ivoirien, Sabine Pakora est envoyée enfant en France pour poursuivre sa scolarité dans un pensionnat privé. Après la faillite des affaires de son père, elle est placée à l’Aide sociale à l’enfance. Noires Sœurs, chronique d’une famille décomposée met en regard la désintégration de sa cellule familiale et celle de la forêt primaire en Côte d’Ivoire, reliant histoire intime, catastrophe écologique, économique et politique.

La Chasse au lapin

Compagnie Désemballer – Marie de Dinechin, Matteo Perez

C’est l’école qui lui a donné envie de parler. Parce qu’elle a entendu des petits lapins à l’école. Elle a entendu des petits lapins à l’école, se plaindre qu’ils avaient été chassés. Et c’est là qu’elle s’est dit, mais moi je connais, ça. Et c’est là qu’on lui a dit que ça ne comptait pas.

Créé et coordonné par La Loge depuis 2013, le Festival Fragments constitue aujourd’hui un espace de repérage majeur des nouvelles générations d’artistes du théâtre contemporain. Il permet à des compagnies de présenter une première étape de travail de leur création en cours. Il permet ainsi aux treize compagnies parrainées de bénéficier d’un temps de visibilité structurant, favorisant la consolidation de leur production et l’amorce d’une diffusion à l’échelle nationale.

Du jeudi 15 octobre 2026 au vendredi 16 octobre 2026 :

vendredi

de 16h30 à 18h00

jeudi

de 19h00 à 20h30

jeudi

de 14h00 à 15h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T14:00:00+02:00_2026-10-15T15:30:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T20:30:00+02:00;2026-10-16T16:30:00+02:00_2026-10-16T18:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/fragments-2/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr



Afficher la carte du lieu Le Grand Parquet et trouvez le meilleur itinéraire

