Fragments d’enfance : filles et garçons dans les collections patrimoniales, Bibliothèque Multimédia, Guéret
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Multimédia · Guéret
Informations pratiques
Fragments d’enfance : filles et garçons dans les collections patrimoniales Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque Multimédia Creuse
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition présentée du 19 septembre au 3 octobre, accompagnée d’une visite commentée le 19 septembre à 10h30.
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05.87.63.00.08 https://www.bm-grandgueret.fr/
Exposition du 19 septembre au 3 octobre accompagnée d’une visite commentée le 19 septembre à 10h30
©DR
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