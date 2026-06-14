Fraise et Mouton Théâtre Darius Milhaud Paris

Une

fraise, ça ne joue pas au foot ! Et un mouton astronaute, ça n’existe pas. Que

faire ? Obéir ? Subir ? Non. S’enfuir ! 3,2,1, fusée ! L’idée est lancée :

rendez-vous sur la Lune !

Face

à un Berger déterminé à les arrêter, Fraise et Mouton s’entraident, jouent,

jonglent, et enfin – oui enfin ! – touchent les étoiles.

Venez

découvrir un univers poétique, clownesque et haut en couleur ! Chant, clown et

marionnettes, il y a de quoi s’en mettre plein les mirettes. Attention ! Fraise

& Mouton, c’est une création qui fait chavirer les cœurs et donne espoir à

toutes celles et ceux qui ont peur du noir.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté

des parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

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Autrices

& mise en scène : Gayane Sturlese, Ambre

Florens-Lentini

Avec :

Juliette Coppo, Ambre Florens–Lentini

Musiques :

Vivaldi / Gayane Sturlese & Ambre Florens-Lentini

Genre :

Théâtre jeune public – comédie / Théâtre familial pluridisciplinaire impliquant

le chant, le clown, la marionnette, l’improvisation et le stand-up

Jeune public de 3 à 10 ans

Durée du spectacle : 50mn / Salle 1 : Au Grand Milhaud

Attachez votre ceinture et préparez-vous à un voyage initiatique, poétique, atmosphérique et… décoiffant ! Pour les enfants de 3 à 10 ans.

Le lundi 13 juillet 2026

de 14h30 à 15h20

Du mardi 14 juillet 2026 au jeudi 16 juillet 2026 :

mardi, jeudi

de 10h30 à 11h20

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mercredi, vendredi

de 10h30 à 11h20

payant

De 6 à 9 euros.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-16T14:20:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T10:30:00+02:00_2026-07-06T11:20:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T11:20:00+02:00;2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T11:20:00+02:00;2026-07-13T14:30:00+02:00_2026-07-13T15:20:00+02:00;2026-07-14T10:30:00+02:00_2026-07-14T11:20:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T11:20:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris

https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



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