Fraise et Mouton Théâtre Darius Milhaud Paris
Fraise et Mouton Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 6 juillet 2026.
Une
fraise, ça ne joue pas au foot ! Et un mouton astronaute, ça n’existe pas. Que
faire ? Obéir ? Subir ? Non. S’enfuir ! 3,2,1, fusée ! L’idée est lancée :
rendez-vous sur la Lune !
Face
à un Berger déterminé à les arrêter, Fraise et Mouton s’entraident, jouent,
jonglent, et enfin – oui enfin ! – touchent les étoiles.
Venez
découvrir un univers poétique, clownesque et haut en couleur ! Chant, clown et
marionnettes, il y a de quoi s’en mettre plein les mirettes. Attention ! Fraise
& Mouton, c’est une création qui fait chavirer les cœurs et donne espoir à
toutes celles et ceux qui ont peur du noir.
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté
des parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
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Autrices
& mise en scène : Gayane Sturlese, Ambre
Florens-Lentini
Avec :
Juliette Coppo, Ambre Florens–Lentini
Musiques :
Vivaldi / Gayane Sturlese & Ambre Florens-Lentini
Genre :
Théâtre jeune public – comédie / Théâtre familial pluridisciplinaire impliquant
le chant, le clown, la marionnette, l’improvisation et le stand-up
Jeune public de 3 à 10 ans
Durée du spectacle : 50mn / Salle 1 : Au Grand Milhaud
Attachez votre ceinture et préparez-vous à un voyage initiatique, poétique, atmosphérique et… décoiffant ! Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Le lundi 13 juillet 2026
de 14h30 à 15h20
Du mardi 14 juillet 2026 au jeudi 16 juillet 2026 :
mardi, jeudi
de 10h30 à 11h20
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mercredi, vendredi
de 10h30 à 11h20
payant
De 6 à 9 euros.
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-16T14:20:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T10:30:00+02:00_2026-07-06T11:20:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T11:20:00+02:00;2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T11:20:00+02:00;2026-07-13T14:30:00+02:00_2026-07-13T15:20:00+02:00;2026-07-14T10:30:00+02:00_2026-07-14T11:20:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T11:20:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris
https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
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