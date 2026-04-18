Fraka Fest’ Labastide-Marnhac
samedi 10 octobre 2026 · Labastide-Marnhac
Informations pratiques
Labastide-Marnhac
Fraka Fest’
Labastide-Marnhac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Le FRAKA FEST' approche à grands pas et une chose est sûre nos 18 ans s'annoncent mémorables !
Le FRAKA FEST' approche à grands pas et une chose est sûre nos 18 ans s'annoncent mémorables !
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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie batufraka@gmail.com
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English :
FRAKA FEST is fast approaching, and one thing is certain: our 18th anniversary is shaping up to be a memorable one!
L’événement Fraka Fest’ Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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