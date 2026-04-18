Informations pratiques

Labastide-Marnhac

Fraka Fest’

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le FRAKA FEST' approche à grands pas et une chose est sûre nos 18 ans s'annoncent mémorables !

Le FRAKA FEST' approche à grands pas et une chose est sûre nos 18 ans s'annoncent mémorables !

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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie batufraka@gmail.com

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English :

FRAKA FEST is fast approaching, and one thing is certain: our 18th anniversary is shaping up to be a memorable one!

L’événement Fraka Fest’ Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cahors Vallée du Lot