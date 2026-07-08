France Gall & Michel Berger, L’Hommage Le Touquet-Paris-Plage
samedi 29 mai 2027 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
France Gall & Michel Berger, L’Hommage
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29
fin : 2027-05-29
Date(s) :
2027-05-29
Samedi 29 mai 2027
20h Palais des Congrès Salle Ravel
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Plongez au cœur de l’univers intemporel de France Gall et Michel Berger, deux figures majeures de la chanson française, à travers plus de deux heures de spectacle réunissant leurs plus grands succès.
Événement exceptionnel, Fabienne Thibeault, figure emblématique de Starmania, rejoint la tournée en tant que grand témoin. Séduite par la qualité et l’authenticité de cet hommage, elle partage sur scène ses souvenirs de Michel Berger, France Gall et Daniel Balavoine, offrant au public un témoignage rare et profondément émouvant sur ceux avec qui elle a vécu l’une des plus belles aventures de la chanson française.
Porté par Sandra Battini et Philippe Tailleferd, les deux voix du célèbre tribute Covertramp, accompagnés de musiciens d’exception, ce spectacle fait revivre avec émotion, fidélité et énergie toute la richesse de l’œuvre de ce duo légendaire.
Plébiscité par le public et triomphal à Bobino, France Gall & Michel Berger L’Hommage s’impose aujourd’hui comme le spectacle de référence consacré à leur répertoire.
Ponctuée de quelques titres incontournables de Starmania, cette soirée célèbre l’héritage exceptionnel de Michel Berger et France Gall dans un spectacle où se mêlent poésie, émotion, nostalgie et énergie, avec une seule promesse faire vibrer, chanter et danser toutes les générations.
À partir de 39 € .
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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L’événement France Gall & Michel Berger, L’Hommage Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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