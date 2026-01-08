Franck Carducci & The Fantastic Squad + Zepset tribute Led Zeppelin Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Franck Carducci & The Fantastic Squad + Zepset tribute Led Zeppelin Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Franck Carducci & The Fantastic Squad

Ce groupe hors normes a ouvert en juin 2022 le concert de Sting devant 15000 personnes. Soutenu par Steve Hackett (guitariste de Genesis) depuis 2010, qui enregistrera même sur son deuxième album en 2015.

Franck Carducci & The Fantastic Squad ne propose pas un concert ordinaire, mais une véritable expérience. Avec de la musique bien sûr un authentique Rock 70’s qui n’est pas sans rappeler Pink Floyd, Supertramp et Led Zeppelin.

On oscille de sonorités puissantes et énergiques aux ambiances atmosphériques propices aux rêveries … Voyage garanti ! Mais se suffire du son serait extrêmement réducteur … car ce projet, c’est aussi un spectacle, avec costumes, mise en scène, humour, narration, instruments rocambolesques. Pas une minute de répit n’est accordée à vos sens.

On vibre, on s’extasie, on s’amuse ! Un show unique, généreux, festif, pailleté, fun et glamour, qui saura conquérir tous les publics.

ZEPSET tribute Led Zeppelin

Depuis 2003, ZEPSET revisite les plus grands morceaux du groupe. Avec plus de 400 concerts, Zepset a acquis une expérience qui permet de retrouver le maximum de magie de ce groupe exceptionnel !!!

Deborah Bonham (la soeur du batteur de Led Zeppelin John Bonzo Bonham) a partagé deux soirs la scène avec Zepset en 2017 et 2022.

Actuellement en tourné sur toute la France et la Suisse.Tout public

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

English :

Franck Carducci & The Fantastic Squad

In June 2022, this extraordinary band opened Sting’s concert in front of 15,000 people. Backed by Steve Hackett (Genesis guitarist) since 2010, who even recorded on his second album in 2015.

Franck Carducci & The Fantastic Squad offers no ordinary concert, but a real experience. With music, of course: authentic 70s rock reminiscent of Pink Floyd, Supertramp and Led Zeppelin.

From powerful, energetic sounds to atmospheric ambiences conducive to daydreams… Travel guaranteed! But sound alone is not enough … because this project is also a show, with costumes, staging, humor, narration and incredible instruments. There’s not a minute’s respite for your senses.

You’ll be thrilled, delighted and entertained! A unique show, generous, festive, glittery, fun and glamorous, sure to win over all audiences.

ZEPSET tribute Led Zeppelin

Since 2003, ZEPSET has been revisiting the band’s greatest hits. With over 400 concerts to its credit, Zepset has acquired a wealth of experience that enables it to recapture all the magic of this exceptional band!

Deborah Bonham (sister of Led Zeppelin drummer John Bonzo Bonham) shared the stage with Zepset for two nights in 2017 and 2022.

Currently touring France and Switzerland.

