Circuit du Val des Nonnes Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Circuit du Val des Nonnes Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Val des Nonnes Rue Regina Kricq 54200 Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Entre vignes, forêts et vallées, le circuit du Val des Nonnes déroule ses sentiers sur un territoire tout en contrastes.

Ici, les paysages changent au fil des pas un coteau ensoleillé, une percée boisée, un petit village niché dans la verdure … et toujours, cette sensation d’être ailleurs, le temps d’une boucle.

Le parcours invite à prendre de la hauteur au-dessus des vignes des Côtes de Toul, à flâner dans une vallée paisible, à longer les lisières et à traverser des villages de caractère, où le temps semble suspendu.

Départ rue Régina Kricq, Pagney-derrière-Barine

Balisage anneau bleu

Distance 16 km

Durée 4h45

Tracé de randonnée téléchargeable en ligne sur le site des Sentiers de la Linotte.

Difficulté moyenne

https://www.sentiers-de-la-linotte.com/

English :

Between vineyards, forests and valleys, the Val des Nonnes trail winds its way through a land of contrasts.

Here, the landscapes change with every step: a sunny hillside, a wooded breakthrough, a small village nestled in the greenery… and always, that feeling of being elsewhere, the time of a loop.

The route invites you to soar above the Côtes de Toul vineyards, stroll through a peaceful valley, skirt the edges and pass through characterful villages, where time seems to stand still.

Start: rue Régina Kricq, Pagney-derrière-Barine

Marking: blue ring

Distance: 16 km

Duration: 4hrs 45mins

Hike route downloadable from the Sentiers de la Linotte website.

Deutsch :

Zwischen Weinbergen, Wäldern und Tälern entfaltet der Rundweg Val des Nonnes seine Pfade in einem Gebiet voller Kontraste.

Die Landschaft ändert sich mit jedem Schritt: ein sonniger Hang, ein bewaldeter Durchbruch, ein kleines Dorf im Grünen … und immer das Gefühl, für die Dauer einer Schleife woanders zu sein.

Der Weg lädt dazu ein, über den Weinbergen der Côtes de Toul in die Höhe zu steigen, durch ein friedliches Tal zu schlendern, an Waldrändern entlang zu wandern und charaktervolle Dörfer zu durchqueren, in denen die Zeit stillzustehen scheint.

Start: Rue Régina Kricq, Pagney-derrière-Barine

Markierung: blauer Ring

Entfernung: 16 km

Dauer: 4 Stunden 45 Minuten

Wanderstrecke kann online auf der Website der Sentiers de la Linotte heruntergeladen werden.

Italiano :

Tra vigneti, foreste e valli, il sentiero della Val des Nonnes si snoda in un territorio ricco di contrasti.

Qui lo scenario cambia a ogni passo: una collina soleggiata, un’apertura boscosa, un piccolo villaggio immerso nel verde… e sempre la sensazione di essere altrove, per il tempo di un giro.

Il percorso invita a librarsi sopra i vigneti delle Côtes de Toul, a passeggiare in una valle tranquilla, a costeggiare i margini e ad attraversare villaggi caratteristici dove il tempo sembra essersi fermato.

Partenza: rue Régina Kricq, Pagney-derrière-Barine

Segnaletica: anello blu

Distanza: 16 km

Durata: 4 ore e 45 minuti

Il percorso può essere scaricato dal sito web dei Sentiers de la Linotte.

Español :

Entre viñedos, bosques y valles, el sendero Val des Nonnes serpentea por una zona llena de contrastes.

Aquí, el paisaje cambia a cada paso: una ladera soleada, una abertura boscosa, un pueblecito enclavado en el verdor… y siempre esa sensación de estar en otro lugar, por el tiempo de un bucle.

La ruta invita a elevarse por encima de los viñedos de las Côtes de Toul, a pasear por un apacible valle, a bordear los márgenes y atravesar pueblos con carácter donde el tiempo parece haberse detenido.

Salida: rue Régina Kricq, Pagney-derrière-Barine

Señalización: anillo azul

Distancia: 16 km

Duración: 4h 45min

El itinerario puede descargarse de la página web de Sentiers de la Linotte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Système d’information touristique Lorrain