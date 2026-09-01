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François Barriet en concert Théâtre de la Reine Blanche Loudun

samedi 10 octobre 2026 · Théâtre de la Reine Blanche · Loudun

François Barriet en concert Théâtre de la Reine Blanche Loudun

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de la Reine Blanche
Adresse
Rue du Bourg Joly
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif

Loudun

François Barriet en concert

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Mais de quoi nous parle François Barriet ? Il chante la vie, sa Face cachée (le titre de son nouvel album). Sur scène, accompagné par son complice Hervé Bourgeois, dans une ambiance folk/ pop teintée d‘électro, il
nous confie ses souvenirs, ses émotions et sa vision du monde. La nature y est honorée, la mer, les falaises, un jardin… Sans oublier l’amour, la transmission, la recherche d’équilibre. Un spectacle tout en nuance, en
humanité, parsemé d’espoir et de liberté
Réservation par SMS   .

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17  lareineblanche86@gmail.com

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English : François Barriet en concert

L’événement François Barriet en concert Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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