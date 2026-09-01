François Barriet en concert Théâtre de la Reine Blanche Loudun
samedi 10 octobre 2026 · Théâtre de la Reine Blanche · Loudun
Informations pratiques
Loudun
François Barriet en concert
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 22:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Mais de quoi nous parle François Barriet ? Il chante la vie, sa Face cachée (le titre de son nouvel album). Sur scène, accompagné par son complice Hervé Bourgeois, dans une ambiance folk/ pop teintée d‘électro, il
nous confie ses souvenirs, ses émotions et sa vision du monde. La nature y est honorée, la mer, les falaises, un jardin… Sans oublier l’amour, la transmission, la recherche d’équilibre. Un spectacle tout en nuance, en
humanité, parsemé d’espoir et de liberté
Réservation par SMS .
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com
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English : François Barriet en concert
L’événement François Barriet en concert Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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