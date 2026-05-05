François Boucq présente « Le Petit Pape Pie 3,14, Tome 3 – Bienvenue à St Connard », Librairie Gallimard, Paris

François Boucq présente « Le Petit Pape Pie 3,14, Tome 3 – Bienvenue à St Connard » Mardi 5 mai, 17h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T17:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-05T17:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00

En consultant la liste des Saints, le Pie 3,14 découvre que le nom de Saint Connard est rayé de la liste. Intriguant…Notre Petit Pape décide alors d’aller rendre visite à la commune de Saint Connard, une ville où l’on marche littéralement sur la tête.

Scénariste et dessinateur, François Boucq se fait connaître pour ses récits humoristiques, où l’absurde le dispute souvent à la parodie, il délaisse volontiers l’humour pour se consacrer à des récits plus réalistes, crée sans cesse des personnages et des séries cultes et a superbement redonné naissance au Superdupont de Gotlib !

Venez découvrir « Le Petit Pape Pie 3,14 Tome 3 : Bienvenue à St Connard » publié aux Éditions Fluide Glacial.

Photographie © Droits réservés

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-francois-boucq-presente-le-petit-pape-pie-314-tome-3-bienvenue-a-st-connard-1987819429424 »}] [{« link »: « https://lib-gallimard.url.fr/DecouvrirLePetitPapePie3 »}]

En consultant la liste des Saints, le Pie 3,14 découvre que le nom de Saint Connard est rayé de la liste. Intriguant…Notre Petit Pape décide alors d’aller rendre visite à la commune de Sa …