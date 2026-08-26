François Morellet, traits d’esprit Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Informations pratiques

L’œuvre monumentale intégrée à l’architecture

Depuis le début des années 1970, François Morellet a réalisé près de 140 œuvres monumentales, qu’il appelait ses « désintégrations ». Loin de se fondre dans le décor, ses interventions dialoguent avec l’espace, perturbant les perspectives, jouant avec la lumière et bousculant la rationalité des lignes. Son approche, à la fois rigoureuse et pleine d’humour, invite le spectateur à un parcours ludique au cœur de l’architecture, transformant la visite en véritable expérience sensorielle et intellectuelle.

Un dialogue entre art, patrimoine et public

L’exposition met en lumière l’influence de Morellet sur la manière dont l’art contemporain peut investir et transformer l’espace public et architectural. Ses œuvres, présentes dans des façades, des jardins, des gares et des places, témoignent d’un dialogue vivant entre abstraction géométrique et environnement urbain. En croisant le patrimoine architectural avec la création contemporaine, l’exposition permet de redécouvrir l’espace sous un regard inédit et stimulant.

Un hommage national

Cette exposition s’inscrit dans un vaste programme national, coordonné par le Centre Pompidou en collaboration avec le Studio Morellet et la galerie Mennour. Elle s’accompagne d’accrochages inédits, de redécouvertes d’œuvres dans l’espace public, de rencontres, de conférences et d’un colloque international. L’objectif : réinterroger l’héritage de François Morellet, sa place dans l’histoire de l’art, et l’influence durable de son œuvre sur les artistes contemporains.

À l’occasion du centenaire de la naissance de François Morellet, la Cité de l’architecture et du patrimoine, en partenariat avec le Centre Pompidou et le CNAP, propose une exposition unique qui révèle comment l’artiste a transformé l’espace architectural en terrain de jeu pour l’art contemporain.

Du vendredi 16 octobre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

jeudi

de 11h00 à 21h00

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 10 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-16T14:00:00+02:00

fin : 2027-01-03T20:00:00+01:00

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Cité de l’architecture et du patrimoine 1 , place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris



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