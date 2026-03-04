Francophonies en poésie à l’Alliance française de Paris, Alliance française de Paris, Paris

Francophonies en poésie à l’Alliance française de Paris Mardi 10 mars, 19h00 Alliance française de Paris Paris

Gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T19:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T19:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:00:00+01:00

Tout un monde en français ! Plus qu’une programmation, une invitation au dialogue. Dans le cadre du Printemps des poètes et du Mois de la Francophonie, l’Alliance Française de Paris vous invite à une soirée autour de la poésie.

Du Liban au Maroc en passant par le Cameroun et le Québec, quatre poètes et poétesses — Rim Battal, Sofia Karámpali Farhat, Marc Alexandre Oho Bambe et Rodney Saint-Éloi — se retrouvent autour d’une langue partagée : le français, langue d’adoption, de création et de transmission.

La soirée mêlera lectures de poèmes, échanges avec le public et discussion autour des écritures, des trajectoires et des engagements de chacun et chacune.

Avec « Tout un monde en français », l’Alliance française de Paris vous ouvre les portes d’un espace où parler français, c’est faire alliance : entre la France et le monde, entre les cultures et les continents.

En cas de difficulté ou pour toute question, contacter par email le service culturel de l’Alliance française de Paris.

Alliance française de Paris 101 boulevard Raspail Paris 75270 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « invitation@alliancefr.org »}] https://www.alliancefr.org/programmeculturel

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie rencontre littéraire conférence

© Philippe Matsas, © Marjorie Guindon, © Pierre Kobel, © Guillaume Belvèze Abitbol