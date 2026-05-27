Frankenstein | Rencontre avec David Sala, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Frankenstein | Rencontre avec David Sala Vendredi 19 juin, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T16:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T16:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

David Sala est un scénariste, dessinateur et coloriste de bande dessinée.

Après des études à l’école Émile Cohl, à Lyon, il réalise diverses couvertures de romans. Puis il publie, avec Jorge Zentner, sa première série de bande dessinée, Replay (trois volumes, Casterman, 2000).

Il travaille également pour l’édition jeunesse, pour laquelle il produit plus d’une dizaine d’albums. En 2017, il s’attaque avec brio à l’œuvre de Stefan Zweig, en signant une adaptation remarquée du Joueur d’échecs, puis s’attaque à sa propre histoire familiale en 2022 avec Le Poids des héros.

En adaptant l’œuvre de Mary Shelley, David Sala ne se contente pas de lui donner une sublime interprétation graphique. S’il a choisi ce roman parmi tout ce que compte de chefs-d’œuvre la littérature, c’est qu’il y trouve une résonance particulière avec des thématiques qui lui sont chères : l’acceptation de la différence, la peur de l’inconnu, les violences faites aux minorités, la vindicte populaire… autant de sujets déjà abordés dans ses précédents albums, qu’il met ici en exergue pour faire de ce Frankenstein son album sans doute le plus personnel. Oubliez l’idée d’un récit romantique à la langue ampoulée du XIXᵉ, Frankenstein est une œuvre terriblement moderne, qui fait directement écho aux défis actuels de nos sociétés.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« owner »: {« uid »: 8334562, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-27T12:18:34.410Z », « data »: [{« eventDuration »: 180, « bookingContact »: « dgac.biblio.image@mairie-bordeaux.fr », « response »: {« passId »: 414677581, « isPending »: false, « addressId »: 16806}, « venueId »: 48008, « description »: « linked desc », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-27T12:18:34.131Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2339681, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-27T12:18:34.232Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 463368203, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 100, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1781877600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-27T12:18:34.409Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/414677581 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/permalink/PN-75d4e6f7-7bce-436e-8601-7353551e35b7 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/permalink/P-f6cdf32b-c672-4a54-815d-adf268fc4cc1?listMode=mosaic »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001365610?posInSet=6&queryId=69f6695f-3156-4a87-b142-4724f12e386d&sorting=score_DESC »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001540386?posInSet=1&queryId=69f6695f-3156-4a87-b142-4724f12e386d&sorting=score_DESC »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1002430269?posInSet=3&queryId=69f6695f-3156-4a87-b142-4724f12e386d&sorting=score_DESC »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

A l’occasion de la sortie de sa bande dessinée « Frankenstein » aux éditions Casterman, rencontre avec le dessinateur et scénariste David Sala, suivie d’une vente et dédicace avec la librairie Krazy Kat BD rencontre auteur

©David Sala – Casterman