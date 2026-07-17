Frantz, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Frantz Vendredi 22 janvier 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

de 15€ à 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-22T20:30:00+01:00 – 2027-01-22T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-22T20:30:00+01:00 – 2027-01-22T22:00:00+01:00

Ils sont cinq. Cinq comédiens formés à l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq, passés maîtres dans l’art du mouvement, du chant, du mime et du bruitage. Avec une inventivité réjouissante, ils donnent vie à Frantz, l’histoire d’un jeune homme dont le quotidien est bouleversé par la disparition de son père.

À partir d’objets simples – papier, sacs plastiques, seaux d’eau, tôles ou perceuses – ils fabriquent en direct des paysages sonores saisissants et un univers visuel foisonnant. Chaque bruit devient une émotion, chaque objet un personnage, chaque geste une invitation au voyage.

Entre théâtre d’objets, musique et cinéma artisanal, Frantz déploie un imaginaire d’une richesse étonnante où humour et poésie se répondent sans cesse.

Accessible à toute la famille, ce spectacle d’une rare créativité célèbre le pouvoir du jeu et la magie du théâtre. Une aventure sensorielle et inventive qui émerveille autant qu’elle émeut.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Frantz voit son quotidien bouleversé par la disparition de son père. Cinq comédiens fabriquent en direct, avec des objets simples, des paysages sonores et visuels saisissants.

Thomas O’Brien