Frantz conservatoire Léo Delibes Clichy
vendredi 22 janvier 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Ils sont cinq. Cinq
comédiens formés à l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq, passés
maîtres dans l’art du mouvement, du chant, du mime et du bruitage. Avec une
inventivité réjouissante, ils donnent vie à Frantz, l’histoire d’un
jeune homme dont le quotidien est bouleversé par la disparition de son père.
À partir d’objets simples – papier, sacs plastiques,
seaux d’eau, tôles ou perceuses – ils fabriquent en direct des paysages sonores
saisissants et un univers visuel foisonnant. Chaque bruit devient une émotion,
chaque objet un personnage, chaque geste une invitation au voyage.
Entre théâtre d’objets, musique et cinéma artisanal, Frantz
déploie un imaginaire d’une richesse étonnante où humour et poésie se répondent
sans cesse.
Accessible à toute la famille, ce spectacle d’une rare
créativité célèbre le pouvoir du jeu et la magie du théâtre. Une aventure
sensorielle et inventive qui émerveille autant qu’elle émeut.
Frantz voit son quotidien bouleversé par la disparition de son père. Cinq comédiens fabriquent en direct, avec des objets simples, des paysages sonores et visuels saisissants pour raconter son cheminement.
Le vendredi 22 janvier 2027
de 20h30 à 21h50
payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-22T21:30:00+01:00
fin : 2027-01-22T22:50:00+01:00
Date(s) : 2027-01-22T20:30:00+02:00_2027-01-22T21:50:00+02:00
conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5643&lng=1
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