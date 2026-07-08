Frantz conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Ils sont cinq. Cinq

comédiens formés à l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq, passés

maîtres dans l’art du mouvement, du chant, du mime et du bruitage. Avec une

inventivité réjouissante, ils donnent vie à Frantz, l’histoire d’un

jeune homme dont le quotidien est bouleversé par la disparition de son père.

À partir d’objets simples – papier, sacs plastiques,

seaux d’eau, tôles ou perceuses – ils fabriquent en direct des paysages sonores

saisissants et un univers visuel foisonnant. Chaque bruit devient une émotion,

chaque objet un personnage, chaque geste une invitation au voyage.

Entre théâtre d’objets, musique et cinéma artisanal, Frantz

déploie un imaginaire d’une richesse étonnante où humour et poésie se répondent

sans cesse.

Accessible à toute la famille, ce spectacle d’une rare

créativité célèbre le pouvoir du jeu et la magie du théâtre. Une aventure

sensorielle et inventive qui émerveille autant qu’elle émeut.

Frantz voit son quotidien bouleversé par la disparition de son père. Cinq comédiens fabriquent en direct, avec des objets simples, des paysages sonores et visuels saisissants pour raconter son cheminement.

Le vendredi 22 janvier 2027

de 20h30 à 21h50

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-22T21:30:00+01:00

fin : 2027-01-22T22:50:00+01:00

Date(s) : 2027-01-22T20:30:00+02:00_2027-01-22T21:50:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5643&lng=1



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