FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
mardi 23 février 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 27 – 27 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-23 20:00:00
fin : 2027-02-23
Date(s) :
2027-02-23
Trois grands maîtres rassemblés dans une soirée d’exception. La Filharmonia Franz Schubert de Barcelone fait dialoguer Bach, Haydn et Mozart sous la direction de Judith Jáuregui, également au piano, pour un concert qui allie élégance et intensité.
.
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three great masters come together for an exceptional evening. The Franz Schubert Philharmonic of Barcelona brings Bach, Haydn, and Mozart together under the baton of Judith Juregui, who also performs on the piano, for a concert that combines elegance and intensity.
L’événement FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- CENDRILLON OPÉRA D’ÉTÉ Rue des Archers Perpignan 30 juillet 2026
- BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA Quai Sadi Carnot Perpignan 30 juillet 2026
- REGINA, THE REAL QUEEN EXPERIENCE Quai Sadi Carnot Perpignan 31 juillet 2026
- TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan 1 août 2026
- AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE Musee Hyacinthe Rigaud Perpignan 1 août 2026