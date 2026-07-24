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FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

mardi 23 février 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan

FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Début
mardi 23 février 2027
Fin
mardi 23 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL
Adresse
Avenue Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
27 27 30 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 30

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-23 20:00:00
fin : 2027-02-23

Date(s) :
2027-02-23

Trois grands maîtres rassemblés dans une soirée d’exception. La Filharmonia Franz Schubert de Barcelone fait dialoguer Bach, Haydn et Mozart sous la direction de Judith Jáuregui, également au piano, pour un concert qui allie élégance et intensité.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Three great masters come together for an exceptional evening. The Franz Schubert Philharmonic of Barcelona brings Bach, Haydn, and Mozart together under the baton of Judith Juregui, who also performs on the piano, for a concert that combines elegance and intensity.

L’événement FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

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