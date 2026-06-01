Frédéric François à Vendôme, Minotaure, Vendôme

Frédéric François à Vendôme Dimanche 29 novembre, 00h00 Minotaure Loir-et-Cher

59,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T00:00:00+01:00 – 2026-11-29T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-29T00:00:00+01:00 – 2026-11-29T23:59:00+01:00

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennent enrichir la programmation culturelle. Frédéric François à Vendôme. Le chanteur et compositeur belge d’origine italienne est une figure emblématique de la chanson française des années 70. Tout au long de sa carrière, il s’est produit en concert à l’Olympia de Paris. Il est notamment l’auteur des tubes « Mon cœur te dit je t’aime » et « Je t’aime à l’italienne », et plus récemment, d’un album de duos avec des artistes tels que Jean-Baptiste Guégan, Michèle Torr ou Laurent Voulzy.

Minotaure Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennen Concert