French Cancan Théâtre de Pertuis Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

French Cancan

Vendredi 5 février 2027 de 20h30 à 21h50.

167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05 21:50:00

Date(s) :

2027-02-05

French Cancan,une partition burlesque et tendre sur notre humanité

Accompagnés d’un piano et de trois fois rien, Patrice Thibaud et Philippe Leygnac, tels des Laurel et Hardy modernes, explorent la complexité des relations humaines en parodiant nos qualités et nos défauts.

Par le biais du langage universel qu’est l’humour, ils nous racontent des instants de vie.

Un spectacle visuel et musical où chacun de nous, quels que soient sa culture et son âge, pourrait rire de tout et de soi-même.



Avec Patrice Thibaud, Philippe Leygnac .

Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

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English :

French Cancan, a burlesque yet tender exploration of our humanity

L’événement French Cancan Pertuis a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pertuis