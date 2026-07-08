Fresque collective : les enfants dessinent l’océan ! Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS
mercredi 8 juillet 2026 · Piscine Thérèse et Jeanne Brulé · PARIS
Informations pratiques
Cet été, laissez libre cours à l’imagination de vos enfants !
Tous les mercredis de juillet et août, de 10 h 30 à 12 h 30, la Piscine Thérèse et Jeanne Brulé propose un atelier de dessin dans le hall de la piscine. Les enfants participeront ensemble à la réalisation d’une grande fresque collective sur le thème de l’océan.
Au fil des semaines, chacun pourra apporter sa touche personnelle à cette œuvre collaborative, qui sera ensuite exposée dans le hall de la piscine à la rentrée.
Une activité ludique et créative, idéale pour partager un moment en famille et laisser parler son imagination.
Tous les mercredis de juillet et août
De 10 h 30 à 12 h 30
Hall de la Piscine Thérèse et Jeanne Brulé
Activité gratuite, ouverte à tous les enfants.
Tout au long des mois de juillet et août, les enfants sont invités à participer à la création d’une grande fresque collective sur le thème de l’océan. Un rendez-vous créatif, gratuit et ouvert à tous les mercredis matin.
Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :
mercredi
de 10h30 à 12h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-26T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:30:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:30:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:30:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:30:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T12:30:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T12:30:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T12:30:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T12:30:00+02:00
Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS
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