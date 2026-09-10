UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vannes

Fresque de la Biodiversité au Prisme à Vannes, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

jeudi 19 novembre 2026 · Pépinière d'entreprise Le Prisme · Vannes

Fresque de la Biodiversité au Prisme à Vannes, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Lieu
Pépinière d'entreprise Le Prisme
Adresse
4 place Albert Einstein Vannes
Ville
56000 Vannes
Département
Morbihan
Tarif
Sur inscription

Fresque de la Biodiversité au Prisme à Vannes Jeudi 19 novembre, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T18:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-19T18:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00

Outil de vulgarisation scientifique – ludique, collaboratif et créatif.
A partir de cartes illustrées,
– Découvrir 3 écosystèmes et leurs perturbations : océan, rivière, campagne.
– Construire collectivement notre Fresque : apports de la biodiversité au Vivant, causes d’érosion, conséquences.
– S’approprier notre fresque de manière créative : illustrations, dessins, titre.
– Exprimez nos émotions,
– Pour mieux nous « mettre en mouvement » : quelles solutions concrètes individuelles et collectives ?
– Et cultiver l’émerveillement !

Pépinière d’entreprise Le Prisme 4 place Albert Einstein Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.fresquedelabiodiversite.org/#participer »}]
39 cartes pour comprendre l’importance du Vivant ! sur inscription prix libre et conscient

Fresque de la Biodiversité

À voir aussi à Vannes (Morbihan)