Fresque de la Biodiversité au Prisme à Vannes, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

Informations pratiques

Fresque de la Biodiversité au Prisme à Vannes Jeudi 19 novembre, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T18:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-19T18:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00

Outil de vulgarisation scientifique – ludique, collaboratif et créatif.

A partir de cartes illustrées,

– Découvrir 3 écosystèmes et leurs perturbations : océan, rivière, campagne.

– Construire collectivement notre Fresque : apports de la biodiversité au Vivant, causes d’érosion, conséquences.

– S’approprier notre fresque de manière créative : illustrations, dessins, titre.

– Exprimez nos émotions,

– Pour mieux nous « mettre en mouvement » : quelles solutions concrètes individuelles et collectives ?

– Et cultiver l’émerveillement !

Pépinière d’entreprise Le Prisme 4 place Albert Einstein Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.fresquedelabiodiversite.org/#participer »}]

39 cartes pour comprendre l’importance du Vivant ! sur inscription prix libre et conscient

Fresque de la Biodiversité