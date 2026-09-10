Fresque de la Biodiversité au Prisme à Vannes, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes
jeudi 19 novembre 2026 · Pépinière d'entreprise Le Prisme · Vannes
Informations pratiques
Fresque de la Biodiversité au Prisme à Vannes Jeudi 19 novembre, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T18:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-19T18:30:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00
Outil de vulgarisation scientifique – ludique, collaboratif et créatif.
A partir de cartes illustrées,
– Découvrir 3 écosystèmes et leurs perturbations : océan, rivière, campagne.
– Construire collectivement notre Fresque : apports de la biodiversité au Vivant, causes d’érosion, conséquences.
– S’approprier notre fresque de manière créative : illustrations, dessins, titre.
– Exprimez nos émotions,
– Pour mieux nous « mettre en mouvement » : quelles solutions concrètes individuelles et collectives ?
– Et cultiver l’émerveillement !
Pépinière d’entreprise Le Prisme 4 place Albert Einstein Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.fresquedelabiodiversite.org/#participer »}]
39 cartes pour comprendre l’importance du Vivant ! sur inscription prix libre et conscient
Fresque de la Biodiversité
À voir aussi à Vannes (Morbihan)
- Fresque du Climat, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes 10 septembre 2026
- Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie, Conseil départemental du Morbihan, Vannes 18 septembre 2026
- Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie, Archives départementales du Morbihan, Vannes 18 septembre 2026
- Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie, Archives départementales du Morbihan, Vannes 18 septembre 2026
- Les trésors s’exposent, Archives départementales du Morbihan, Vannes 18 septembre 2026