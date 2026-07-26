Fresque de la Santé Mentale Médiathèque de la Canopée Paris
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de la Canopée · Paris
Informations pratiques
Venez partager un moment d’échanges, de découvertes et de réflexion collective autour de la Fresque de la Santé Mentale, animée par Hélène Ferrary.
Psychologue clinicienne, formatrice et animatrice agréée de la Fresque de la Santé Mentale, Hélène Ferrary exerce à l’hôpital et en cabinet libéral. Convaincue que la santé mentale est l’affaire de tous et toutes et qu’elle mérite d’être abordée simplement et sans tabou, elle s’engage dans différents projets de prévention et de promotion de la santé, notamment au sein de la CPTS Paris Centre.
Participer à la Fresque de la Santé Mentale, c’est :
Se sensibiliser à la santé mentale à travers des espaces de discussion
S’informer sur les ressources disponibles et les actions collectives pour le bien-être mental
Un livret de ressources numérique sera remis à chaque participant et participante à l’issue de l’atelier.
Pour les jeunes de 16 ans à 30 ans
Samedi 17 octobre, de 14h30 à 17h30
Sur inscription à partir du 17 septembre
Attention, cette animation aura lieu à QJ, Quartier jeunes, 4 Place du Louvre, 75001 Paris, dans la salle de conférence.
Pour en savoir plus sur les Semaines d’information sur la santé mentale
En lien avec la 37e édition des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM), la médiathèque de la Canopée organise une fresque de la santé mentale en partenariat avec la CPTS – Communauté professionnelle territoriale de santé – Paris Centre. Rendez-vous à QJ, Quartier jeunes, 4 Place du Louvre, 75001 Paris !
Le samedi 17 octobre 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T17:30:00+02:00
fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T14:30:00+02:00_2026-10-17T17:30:00+02:00
Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee
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