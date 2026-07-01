Fresque de l’assainissement, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

Informations pratiques

Fresque de l’assainissement Jeudi 9 juillet, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T18:30:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T18:30:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00

L’assainissement, dont l’accès est un des ODD, constitue l’un des piliers du métabolisme urbain : en France, près de 8,4 milliards de m³ d’eaux usées sont produites chaque année et nécessitent des infrastructures qui consomment de l’énergie et mobilisent des flux de matières qui exercent des pressions significatives sur les grands équilibres du système Terre ainsi que sur la santé des populations.

La fresque de l’assainissement est un outil pédagogique qui, à partir de cartes représentant chacune un maillon en lien avec le système d’assainissement, permet d’en comprendre la complexité et les enjeux associés.

Grâce à cet outil, les participant.e.s seront en mesure de (1) Identifier les flux (matière, énergie, eau) gérés par l’assainissement, (2) Comprendre les interactions complexes entre ces flux et le système Terre, (3) Analyser si le système actuel permet de rester en deçà des seuils critiques et de respecter les ODD, (4) Évaluer les conséquences du système actuel et co-construire des solutions concrètes, plus robustes et résilientes.

Pépinière d’entreprise Le Prisme 4 place Albert Einstein Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-fresque-de-lassainissement-vannes-09072026-1782409486 »}]

Rôle et enjeux de l’assainissement dans le cycle alimentation-excrétion qui constitue le fondement du métabolisme des êtres vivants, dont les humains… et son impact sur le système Terre. assainissement excrétions

Réseau de l’assainissement écologique